NYT: Росія готує кібератаки на енергосистему і урядові сайти України

Росія готує масштабні кібератаки на енергетичну систему і урядові вебресурси України.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними газети, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця відзначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані із Головним розвідуправлінням РФ.

«Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним — і, можливо, дати привід для вторгнення», — йдеться у статті.