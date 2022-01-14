НАТО і ЄС засудили кібератаку на урядові сайти України та пообіцяли допомогу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив кібератаку на урядові сайти України та заявив, що фахівці Альянсу обмінюються інформацією з українськими колегами про «поточну шкідливу кібердіяльність».
Про це повідомляється на сайті Альянсу.
«Експерти союзників у країні [Україні] також підтримують українську владу на місцях. Найближчими днями НАТО й Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці, що надасть Україні доступ до платформи обміну інформацією про шкідливі програми», — заявив генсек.
Раніше кібератаку засудив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, заявивши, що Україна отримає екстрену технічну допомогу.
Водночас Центр стратегічних комунікацій вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.
«На російський слід вказує хронологія поширення новини [у російських ЗМІ]. Інформація спочатку зʼявилася в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були «зливні бачки» [alternatio.org, ria.ru, echo.msk.ru та life.ru]», — зазначають у Центрі.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- МЗС Польщі засудило атаку. Після цього в Польщі зафіксували масштабний витік даних про озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини для бойових машин і спеціалізоване програмне забезпечення.
- Наприкінці грудня видання The New York Times попереджало, що Росія готує масштабні кібератаки на енергетичну систему й урядові вебресурси України. За даними газети, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця зазначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані з Головним розвідуправлінням РФ.