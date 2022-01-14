НАТО і ЄС засудили кібератаку на урядові сайти України та пообіцяли допомогу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив кібератаку на урядові сайти України та заявив, що фахівці Альянсу обмінюються інформацією з українськими колегами про «поточну шкідливу кібердіяльність».

Про це повідомляється на сайті Альянсу.

«Експерти союзників у країні [Україні] також підтримують українську владу на місцях. Найближчими днями НАТО й Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці, що надасть Україні доступ до платформи обміну інформацією про шкідливі програми», — заявив генсек.

Раніше кібератаку засудив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, заявивши, що Україна отримає екстрену технічну допомогу.

Водночас Центр стратегічних комунікацій вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.

«На російський слід вказує хронологія поширення новини [у російських ЗМІ]. Інформація спочатку зʼявилася в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були «зливні бачки» [alternatio.org, ria.ru, echo.msk.ru та life.ru]», — зазначають у Центрі.