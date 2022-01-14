В урядовому центрі знайшли «російський слід» у хакерській атаці на сайти українських держструктур

У Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури знайшли російський слід у хакерській атаці на сайти українських міністерств та держструктур. Там зазначили, що такої масової атаки на державні органи давно не було.

Про це повідомляється на сайті Центру.

«Припускаємо, що нинішня [атака] пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців», — зазначили там.

Також у Центрі вважають, що на «російський слід» вказує і хронологія поширення цієї інформації в інтернеті. Спочатку про це повідомлялося у соцмережах, потім були російські так звані «зливні бачки», а вже близько 4 ранку новину про атаку активно поширювали російські ЗМІ. Українські ж ЗМІ почали писати про хакерську атаку вже вранці.

На думку експертів, росіяни намагалися приховати свою причетність згадками про Волинь, ОУН-УПА, Галичину та інші «історичні землі». Також у хакерському повідомленні був переклад польською.

«Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити дві дружні сусідські країни. Адже минуле польсько-українських відносин є чутливою темою. І суперечності щодо трактування деяких подій в Польщі та Україні створюють певні проблеми для сучасної співпраці двох держав у низці сфер. Цей фактор і намагаються використовувати російські спецслужби, які розраховують максимально загострити суперечності для блокування українсько-польської співпраці та міжнародної ізоляції України», — зазначили там.

Польські колеги підтвердили Центру, що хоча текст і написано без помилок, але писав його точно не носій мови. Експерти вважають, що метою атаки було залякування українців.