В правительственном центре обнаружили «российский след» в хакерской атаке на сайты украинских госструктур

В Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры обнаружили российский след в хакерской атаке на сайты украинских министерств и госструктур. Там отметили, что такой массовой атаки на государственные органы давно не было.

Об этом сообщается на сайте Центра.

«Предполагаем, что нынешняя [атака] связана с недавним поражением России на переговорах по поводу будущего сотрудничества Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев», — отметили там.

Также в Центре считают, что на российский след указывает и хронология распространения этой информации в интернете. Сначала об этом сообщалось в соцсетях, затем были российские так называемые «сливные бачки», а уже около 4 утра новости об атаке активно распространялись российскими СМИ. Украинские же СМИ начали писать о хакерской атаке уже утром.

По мнению экспертов, россияне пытались скрыть свою причастность упоминаниями о Волыни, ОУН-УПА, Галичине и других «исторических землях». Также в хакерском сообщении был перевод на польский.

«Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по трактовке некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер. Этот фактор и пытаются использовать российские спецслужбы, которые рассчитывают максимально обострить разногласия для блокирования украинско-польского сотрудничества и международной изоляции Украины», — отметили там.

Однако польские коллеги подтвердили Центру, что хотя текст и написан без ошибок, но писал его точно не носитель языка. Эксперты считают, что целью атаки было устрашение украинцев.