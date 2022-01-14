Мэр Киева Кличко обвинил Россию в хакерской атаке на его официальный сайт

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его официальный сайт атаковали хакеры из России.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем DDoS-атака произошла и на официальный сайт мэра Киева. Ресурс целенаправленно пытались «положить». Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, шла с территории Российской Федерации», — сообщил Кличко.
По словам главы Киева, на сайте сработали защитные предохранители, сейчас он работает в штатном режиме.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты некоторых министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и многие другие.
- В конце декабря издание The New York Times предупреждало, что Россия готовит масштабные кибератаки на энергетическую систему и правительственные веб-ресурсы Украины. По данным газеты, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты отмечают в этом месяце сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны с Главным разведуправлением РФ.
- Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры тоже нашел российский след в хакерской атаке. Эксперты считают, что атака связана с недавним поражением России на переговорах по поводу будущего сотрудничества Украины с НАТО. Также на вероятную причастность России указывает попытка «бросить тень на Польшу», ведь Кремль давно пытается рассорить соседние страны.