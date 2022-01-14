Мэр Киева Кличко обвинил Россию в хакерской атаке на его официальный сайт

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его официальный сайт атаковали хакеры из России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем DDoS-атака произошла и на официальный сайт мэра Киева. Ресурс целенаправленно пытались «положить». Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, шла с территории Российской Федерации», — сообщил Кличко.

По словам главы Киева, на сайте сработали защитные предохранители, сейчас он работает в штатном режиме.