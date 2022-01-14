Мер Києва Кличко звинуватив Росію в хакерській атаці на його офіційний сайт

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його офіційний сайт атакували хакери з Росії.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Сьогодні вдень DDoS-атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва. Ресурс цілеспрямовано намагалися «покласти». Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації», — повідомив Кличко.
За словами очільника Києва, на сайті спрацювали захисні запобіжники, а зараз він працює у штатному режимі.
- У ніч з 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти та науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та багато інших.
- Наприкінці грудня видання The New York Times попереджало, що Росія готує масштабні кібератаки на енергетичну систему й урядові вебресурси України. За даними газети, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця зазначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані з Головним розвідуправлінням РФ.
- Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури теж знайшов російський слід у хакерській атаці. Експерти вважають, що атака пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Також на ймовірну причетність Росії вказує спроба «кинути тінь на Польщу», адже Кремль давно намагається посварити сусідні країни.