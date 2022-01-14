Белый дом пока не может назвать ответственных за кибератаку на правительственные сайты Украины. СБУ расследует причастность России 

В Совете национальной безопасности США заявили, что пока рано говорить об ответственных за кибератаку на правительственные сайты Украины. Сейчас западные специалисты совместно с украинскими только оценивают ее последствия.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«США и наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, президент уже проинформирован. Мы контактируем с украинской стороной и предложили нашу поддержку на время расследования Украиной последствий [...]. Сейчас мы не можем назвать ответственных. Мы продолжаем оценку последствий вместе с украинской стороной, но похоже, что они имеют ограниченный характер, а работа сайтов возобновляется», — заявили в Белом доме.