Білий дім поки не може назвати відповідальних за кібератаку на урядові сайти України. СБУ розслідує причетність Росії

У Раді національної безпеки США заявили, що поки що рано говорити про відповідальних за кібератаку на урядові сайти України. Наразі західні фахівці спільно з українськими лише оцінюють її наслідки.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«США та наші союзники та партнери занепокоєні цією кібератакою, президента вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною і запропонували нашу підтримку на час розслідування Україною наслідків [...]. Наразі ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом із українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється», — заявили у Білому домі.