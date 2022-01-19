«Без паніки». Зеленський закликав українців не піддаватися на маніпуляції щодо загрози повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати через загрозу повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він наголосив, що ризики від російської агресії існують уже не перший рік і зараз вони не стали більшими.

«Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, але готова до неї.

«Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова до всього армія, і це не новина... Ми розраховуємо, насамперед на себе, не тому, що у нас немає підтримки, а тому, що у нас є честь і гордість», — зазначив президент, додавши, що у нас зараз сильна міжнародна підтримка.

За його словами, влада зараз готова до будь-якого розвитку подій, але робить все можливе для того, аби вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

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