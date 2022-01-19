«Без паники». Зеленский призвал украинцев не поддаваться на манипуляции по поводу угрозы полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за угрозы полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Он подчеркнул, что риски от российской агрессии существуют уже не первый год и сейчас они не стали больше.

«Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один год, и они не стали больше, больше стал ажиотаж вокруг них», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет войны, но готова к ней.

«Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость… Мы рассчитываем, прежде всего, только на себя, не потому что у нас нет поддержки, а потому что у нас есть честь и гордость», — отметил президент, добавив, что у нас сейчас очень сильная международная поддержка.

По его словам, власти сейчас готовы к любому развитию событий, но делают все возможное для того, чтобы решить ситуацию дипломатическим путем.

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