В Женеве завершились переговоры по безопасности США и России. Штаты отвергли ряд российских предложений

В Женеве завершились переговоры по безопасности между США и Россией, которые длились почти восемь часов. Стороны договорились продолжить консультации.

Об этом сообщили на брифингах заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

В США подчеркнули, что готовы продолжать обсуждать с Россией определенные вопросы безопасности, в частности, касающиеся американских военных учений в Европе, а также контроля за вооружением, особенно размещением ракет.

В то же время большинство других предложений, в частности относительно нерасширения НАТО, были отвергнуты. По словам Шерман, Штаты не позволят России «закрыть» двери для вступления в Альянс.

Также во время переговоров подняли вопросы скопления российских войск на границе Украины. В Госдепе подчеркнули, что если Россия вторгнется в Украину, то Штаты готовы ввести новые санкции, которые будут касаться финансовых институтов РФ, а также экспорта в Россию. Отдельно США нарастят военную поддержку Украины.

«Мы увидим, действительно ли Россия понимает, что лучший способ продолжить дипломатию — это уменьшение напряжения и деэскалация… мы увидим, насколько они серьезно [к этому относятся]», — подчеркнула она.

Обе страны также согласились, что никто не сможет победить в ядерной войне, поэтому ее ни в коем случае не нужно начинать.