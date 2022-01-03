«Нічого про Україну без України». Зеленський та Байден провели телефонну розмову

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів принципу «нічого про Україну без України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть «рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну. Президенти висловили підтримку переговорам між США та Росією через Раду НАТО — Росія та через Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які стартують з 10 січня.

Байден також підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Він підтримав заходи, спрямовані на деескалацію напруженості на Донбасі, а також «активну дипломатію», спрямовану на імплементацію Мінських домовленостей для підтримки «нормандському формату».