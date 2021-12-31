Неприпустимість ядерної війни, санкції і переговори. Кремль і Білий дім повідомили, про що говорили Путін і Байден

Білий дім оприлюднив короткі підсумки майже годинної розмови лідерів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна. Кремль деталі розмови на своєму сайті не опублікував — натомість із заявами виступив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Білий дім

Джо Байден закликав Росії знизити напруженість навколо України і відвести війська. Він «чітко дав зрозуміти», що Сполучені Штати і їхні союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Байден підтримує шлях дипломатії для вирішення стратегічної стабільності через переговори у форматі США — Росія і через ОБСЄ. Він зазначив, що прогресу можна досягти лише в обстановці деескалації.

Подальші переговори продовжаться.

Кремль

Росія наполягає на гарантіях безпеки для себе за рахунок нерозширення НАТО на схід. Ушаков заявив, що переговори щодо гарантій не повинні «перерости в балаканину» і РФ «чекатиме результати 2—3 раунди, а далі робити висновки».

За його словами, Байден чітко заявив Путіну, що «США не мають наміру розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння». Відповідаючи на можливі санкції, Путін сказав, що «у такому разі може бути розрив відносин».

«Дуже важливо, що президент Байден наголошував кілька разів у ході розмови, що ядерну війну не можна розпочинати, також її не можна і виграти. Американці з цього виходять, розуміючи, що у США ы Росії накопичені найбільші ядерні потенціали у світі», — сказав Ушаков.

За словами помічника Путіна, «Байден також наголошував, що Росія і США могли б і повинні відіграти ключову роль у зусиллях забезпечення миру та безпеки як у Європі, так і в інших місцях на земній кулі».

Лідери домовилися продовжити діалог після Нового року.