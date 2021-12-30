Байден і Путін поговорили другий раз за місяць. Головна тема — агресія РФ проти України

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу за місяць телефонну розмову, головною темою якої була агресія РФ проти України і накопичення військ на кордоні.
США, як і країни Заходу, побоюються, що РФ планує масштабне вторгнення вже на початку 2022 року. Россі заперечує наявність у неї планів нападу на Україну і заявляє, що має право розміщувати війська на своїй території, але при цьому вимагає від США і НАТО «гарантій безпеки» — нерозширення Альянсу на Схід.
Розмова між лідерами, з ініціативи російської сторони, розпочалася о 22:35 за Києвом. Окрім військ біля України, сторони обговорили деталі майбутніх переговорів формату США—Росія (10 січня в Женеві). Путіна і Байдена братимуть у участь участь.
Дзвінок тривав 50 хвилин, повідомляє Білий дім.
Деталі розмови будуть оприлюднені пізніше.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.
- У РНБО України при цьому не очікують на повномасштабного вторгнення військ Росії найближчим часом. РФ, імовірно, не готова до великого наступу.