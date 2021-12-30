Байден і Путін поговорили другий раз за місяць. Головна тема — агресія РФ проти України

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу за місяць телефонну розмову, головною темою якої була агресія РФ проти України і накопичення військ на кордоні.

США, як і країни Заходу, побоюються, що РФ планує масштабне вторгнення вже на початку 2022 року. Россі заперечує наявність у неї планів нападу на Україну і заявляє, що має право розміщувати війська на своїй території, але при цьому вимагає від США і НАТО «гарантій безпеки» — нерозширення Альянсу на Схід.

Розмова між лідерами, з ініціативи російської сторони, розпочалася о 22:35 за Києвом. Окрім військ біля України, сторони обговорили деталі майбутніх переговорів формату США—Росія (10 січня в Женеві). Путіна і Байдена братимуть у участь участь.

Дзвінок тривав 50 хвилин, повідомляє Білий дім.

Деталі розмови будуть оприлюднені пізніше.