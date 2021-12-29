Білий дім: Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонні перемовини 30 грудня

Президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден проведуть телефонну розмову 30 грудня. Про це Білий дім повідомив 29 грудня.

У США заявили, що планують обговорити ряд тем, зокрема, майбутні дипломатичні переговори з Росією. Адміністрація Байдена зазначила, що продовжує вести широку дипломатію у відповідь на те, що Росія нарощує війська на кордоні із Україною. Кремль пізніше уточнив, що розмова відбудеться пізно увечері.

Телеканал CNN зазначає, що ініціатор розмови — російська сторона, а Байден погодився, оскільки «думає, що на російському напрямі прямий діалог лідерів незамінний».

Крім цього, 29 грудня відбулась розмова президента України Володимира Зеленського і державного секретаря США Ентоні Блінкена. Вони обговорили ці майбутні перемовини Байдена і Путіна, Блінкен «підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України на тлі нарощування Росією військових біля кордонів України».