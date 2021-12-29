Белый дом: Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонные переговоры 30 декабря

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут телефонный разговор 30 декабря. Об этом Белый дом сообщил 29 декабря.

В США заявили, что планируют обсудить ряд тем, в частности будущие дипломатические переговоры с Россией. Администрация Байдена отметила, что продолжает вести широкую дипломатию в ответ на то, что Россия увеличивает войска на границе с Украиной. Кремль позже уточнил, що разговор состоится поздно вечером.

Телеканал CNN отмечает, что инициатор разговора – российская сторона, а Байден согласился, поскольку «полагает, что на российском направлении прямой диалог лидеров незаменим».

Кроме того, 29 декабря состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Они обсудили эти будущие переговоры Байдена и Путина, Блинкен «подтвердил непреклонную поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания Россией военных у границ Украины».