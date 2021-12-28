Над Украиной пролетели два американских разведчика. Они собрали данные о российских войсках

На Украиной 27 декабря летали два самолета-разведчика Военно-воздушных сил США. Это была одной из первых миссий, в которой ВВС США открыто выполняли полеты в воздушном пространстве Украины.
Об этом пишет Forbes.
В небе находились самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V. Они пролетели возле границ с Россией и вблизи оккупированных территорий Донбасса, собрав информацию и данные о расположении российских войск. США передадут эту информацию Украине.
Издание отмечает, что полет этих самолетов был не только разведывательным, но и демонстративным — это был ответ США на ультимативные требования России дать гарантии о нерасширении НАТО на Восток.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.
- В январе 2022 года Россия обсудит с США и НАТО «гарантии безопасности».