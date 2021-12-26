У Путина назвали расширение НАТО «вопросом жизни и смерти» России

У президента РФ Владимира Путина считают расширение НАТО вопросом «жизни и смерти» России.

Об этом заявил его спикер Дмитрий Песков, пишет РБК.

Он считает, что страны Запада «методически обманывали» Россию о нерасширении НАТО на восток.

«Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — пояснил Песков.

В этой связи вопрос гарантий безопасности для РФ от НАТО о нерасширении Альянса на постсоветские страны является для России «вопросом жизни и смерти».