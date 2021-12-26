У Путіна назвали розширення НАТО «питанням життя і смерті» Росії

У президента РФ Володимира Путіна вважають розширення НАТО питанням «життя і смерті» Росії.

Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, пише РБК.

Він вважає, що країни Заходу «методично обдурювали» Росію про нерозширення НАТО на схід.

«Причому в результаті цього обману ми дійшли ситуації, коли наша безпека під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО у бік наших кордонів», — пояснив Пєсков.

У зв’язку з цим питання гарантій безпеки для РФ від НАТО про нерозширення Альянсу на пострадянські країни є для Росії «питанням життя і смерті».