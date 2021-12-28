Над Україною пролетіли два американські розвідники. Вони зібрали дані про російські війська

На Україною 27 грудня літали два літаки-розвідники Військово-повітряних сил США. Це була одна з перших місій, у якій ВПС США відкрито виконували польоти у повітряному просторі України.
Про це пише Forbes.
У небі знаходилися літак спостереження E-8C і літак розвідки RC-135V. Вони пролетіли біля кордонів з Росією і поблизу окупованих територій Донбасу, зібравши інформацію і дані про розташування російських військ. США нададуть цю інформацію Україні.
Видання зазначає, що політ цих літаків був не лише розвідувальним, але й демонстративним — це була відповідь США на ультимативні вимоги Росії дати гарантії щодо нерозширення НАТО на Схід.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.
- У січні 2022 року Росія обговорить із США і НАТО «гарантії безпеки».