У РНБО не чекають повномасштабного вторгнення військ Росії найближчим часом

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив під час брифінгу, що вторгнення військ Росії в Україну зараз малоймовірне — РФ не готова до великого наступу.
Він закликав українців «спокійно відпочивати» під час різдвяно-новорічних свят.
«Щодо січня, лютого, березня [...]. Ситуація контрольована. Більше того, це одна зі інформаційних атак на території нашої держави, коли нас починають чимось залякувати [...] Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може зробити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, період часу, який вони мають витратити», — заявив Данілов.
За його словами, на сьогодні пріоритет Росії №1 — внутрішня дестабілізація України і залякування.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.