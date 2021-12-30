Байден и Путин поговорили второй за месяц. Главная тема — агрессия РФ против Украины

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй за месяц телефонный разговор, главной темой которого была агрессия РФ против Украины и скопление войск на границе.

США, как и страны Запада, опасаются, что РФ планирует крупномасштабное вторжение уже в начале 2022 года. Росси отрицает наличие у нее планов о нападении на Украину и заявляет, что имеет право размещать войска по своей территории, но при этом требует от США и НАТО «гарантий безопасности» — нерасширение Альянса на Восток.

Разговор между лидерами, по инициативе российской стороны, начался в 22:35 по Киеву. Кроме войск возле Украины, стороны обсудили детали предстоящих переговоров формата США—Россия (10 января в Женеве). Путин и Байден примут в них участие.

Звонок длился 50 минут, сообщает Белый дом.

Детали разговора будут обнародованы позднее.