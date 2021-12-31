Джо Байден поговорить із Володимиром Зеленським 2 січня

Президент США Джо Байден планує в неділю, 2 січня 2022 року, провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це 31 грудня повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім. Пізніше цю інформацію підтвердив Зеленський.

«Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини із президентом США, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі», — написав він у Twitter.

Напередодні, 30 грудня, відбулась розмова Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним: говорили про неприпустимість ядерної війни, санкції та можливість переговорів. Лідери домовилися продовжити діалог після Нового року.

Попередня розмова Зеленського і Байдена відбулась 9 грудня. Лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.