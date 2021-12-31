Джо Байден поговорит с Владимиром Зеленским 2 января

Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января 2022 года, провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом 31 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом. Позже эту информацию подтвердил Зеленский.
«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги по миру в Украине и безопасности в Европе», — написал он в Twitter.
Накануне, 30 декабря, состоялся разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным: говорили о недопустимости ядерной войны, санкциях и возможности переговоров. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
Предыдущий разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Главы стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- США и Россия договорились провести переговоры о «гарантиях безопасности» для РФ 10 января — США подчеркивают, что не будут принимать ключевых решений за спинами союзников. 12 января Россия проведет переговоры с НАТО. «Более широкая региональная встреча» с участием Москвы, Вашингтона и ряда европейских стран назначена на 13 января.