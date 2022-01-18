Газета NYT повідомила, що Росія «спустошує» своє посольство у Києві. У РФ заявили, що воно «працює у штатному режимі»

Американська газета The New York Times повідомила, що за тиждень до інтенсивних дипломатичних перемовин через нарощування російських військ на українському кордоні Росія почала евакуйовувати своє посольство у Києві. Однак у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що «посольство працює у штатному режимі».

Свою публікацію газета The New York Times зробила із посиланням на високопоставленого співробітника СБУ. У матеріалі ідеться, що 5 січня 18 людей — переважно діти та дружини російських дипломатів — сіли в автобуси і вирушили до Москви. Після цього до Москви зі Львова та Києва виїхало ще близько 30 людей, а дипломатам у Харкові та Одесі наказали підготуватися до виїзду з України. З чим повʼязана ця «евакуація» — не зазначається.

Однак російське державне інформаційне агентство Интерфакс пише, що у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що їхнє посольство у Києві працює у штатному режимі. Інших деталей там не повідомили.