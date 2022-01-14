Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену провести тристоронню зустріч із президентом Росії

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Білого дому Джо Байдену провести саміт за участю президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

«Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом», — заявив голова ОП.