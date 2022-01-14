Владимир Зеленский предложил Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с президентом России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести саммит с участием президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский не исключает проведение таких переговоров в формате видеоконференции.

«Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом», — заявил глава ОП.