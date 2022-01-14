Владимир Зеленский предложил Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с президентом России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести саммит с участием президента России Владимира Путина.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, Зеленский не исключает проведение таких переговоров в формате видеоконференции.
«Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом», — заявил глава ОП.
- 30 декабря 2021 года состоялся разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Они говорили о недопустимости ядерной войны, санкциях и возможности переговоров. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
- 3 января президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Предыдущий разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Главы стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- Уже 10 января состоялись двусторонние переговоры России и США. 12 января состоялся Совет Россия — НАТО, а 13 января переговоры по линии ОБСЕ, в которых участвовали страны ЕС, США и РФ.
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. В то же время Вашингтон заявил, что «не пойдет на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность». НАТО решило придерживаться жесткой позиции по поводу расширения и права Украины на членство.