«40 км до кордону з Україною». Журналісти опублікували розслідування про перекидання російських військ

Російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців».

Про це йдеться у спільному розслідуванні «Радіо Свобода» та Conflict Intelligence Team (CIT).

Журналісти зазначають, що у звʼязку з наближенням навчань «Союзна рішучість — 2022» російська військова техніка поступово прибуває до Білорусі — однак лише частина її рухається до заявлених для навчань полігонів. Інша частина зупинилася на півдорозі — під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 90 кілометрів від Київської.

Команда CIT зазначила, що за останній тиждень у соцмережі TikTok зʼявилося кілька нових відео про перекидання озброєння та особового складу, зокрема знятих під час проїзду ешелонів через Хабаровськ та Єврейську автономну область у Росії.

«Записи відрізняє від інших те, що вони стали дуже популярними в цій соцмережі та зібрали сотні коментарів. Практично в кожному другому з них родичі та друзі контрактників пишуть про їх відправлення «у відрядження» та «на навчання». Більшість повідомляє про те, що пунктом призначення є «Білорусь», інші пишуть, що їхніх знайомих і рідних відправили «в Україну» або «на український кордон», — йдеться в розслідуванні.

Проаналізувавши соцмережі, журналісти зʼясували, що до українського кордону перекидається 5 окрема танкова бригада — «бойові буряти Путіна», які у 2014—2015 роках брали участь у війні на Донбасі. «Зокрема, на захід їдуть військовослужбовці 64 мотострілецької бригади з Млечника, Хабаровського краю. У 2015 році їх теж перекидали за тисячі кілометрів від місця дислокації — до Ростовської області», — пише видання.

Крім того, поспілкувавшись із родичами військових, журналісти зʼясували, що до кордону відправили й бригади спецпризначення Головного управління розвідки Міноборони РФ, а аналітикам CIT вдалося знайти в інтернеті відеозаписи з навантаженням і перевезенням техніки, типової для підрозділів спецпризначення (наприклад, з бронеавтомобілями «Тигр»).

Отримана «Радіо Свобода» та Conflict Intelligence Team інформація також свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (у Росію чи Білорусь) перекидають частини, «без яких важко уявити повномасштабну військову операцію»: військову поліцію, десант, спецпризначенців. Ці війська брали участь і в активній фазі війни на Донбасі у 2014—2015 роках. До того ж російсько-білоруські навчання заявлені на період з 10 по 20 лютого, однак у більшості коментарів до відео з перекиданням військ рідні та близькі військових пишуть, що відрядження триватиме 6—9 місяців.