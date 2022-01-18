Global News: Канада відправила в Україну «невеликий контингент» з елітного спецполку

На тлі загроз масштабного вторгнення військ Росії Канада відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які прибули до країни 9 січня.
Як повідомляє Global News з посиланням на джерела, йдеться про бійців Канадського полку спеціальних операцій (CSOR).
Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме інструкторів. У його завдання входить розробка плану евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення. При цьому бійці нададуть певну допомогу українській стороні, але яку саме — не вказано.
Вказується, що бійці CSOR вже знайомі з Україною. З 2020 року вони працювали з українськими фахівцями і навчали їх.
- На сьогодні поблизу кордонів України зібране 100-тисячне угруповання військ РФ, і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає на захід танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери».
- Українська розвідка, як і американська, повідомляла, що Росія збирається сама створити привід для вторгнення, провівши спецоперацію на Донбасі чи Придністровʼї.
- 17 січня газета The New York Times повідомила, що Росія почала евакуювати своїх дипломатів з України. У Міністерстві закордонних справ РФ запевняють, що посольство у Києві працює у штатному режимі.