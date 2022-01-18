Global News: Канада відправила в Україну «невеликий контингент» з елітного спецполку

На тлі загроз масштабного вторгнення військ Росії Канада відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які прибули до країни 9 січня.

Як повідомляє Global News з посиланням на джерела, йдеться про бійців Канадського полку спеціальних операцій (CSOR).

Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме інструкторів. У його завдання входить розробка плану евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення. При цьому бійці нададуть певну допомогу українській стороні, але яку саме — не вказано.

Вказується, що бійці CSOR вже знайомі з Україною. З 2020 року вони працювали з українськими фахівцями і навчали їх.