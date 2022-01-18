Global News: Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из элитного спецполка

На фоне угроз масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, которые прибыли в страну 9 января.

Как сообщает Global News с ссылкой на источники, речь о бойцах Канадского полка специальных операций (CSOR).

Контингент является частью международных усилий под эгидой НАТО по сдерживанию российской агрессии, но он не будет проводить тренировки и заниматься проверкой инструкторов. В его задачи входит разработка плана по эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения. При этом бойцы окажут некую помощью украинской стороне, но какую именно — не указано.

Указывается, что бойцы CSOR уже знакомы с Украиной. С 2020 года они работали с украинскими специалистами и обучали их.