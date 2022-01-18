Global News: Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из элитного спецполка

На фоне угроз масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, которые прибыли в страну 9 января.
Как сообщает Global News с ссылкой на источники, речь о бойцах Канадского полка специальных операций (CSOR).
Контингент является частью международных усилий под эгидой НАТО по сдерживанию российской агрессии, но он не будет проводить тренировки и заниматься проверкой инструкторов. В его задачи входит разработка плана по эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения. При этом бойцы окажут некую помощью украинской стороне, но какую именно — не указано.
Указывается, что бойцы CSOR уже знакомы с Украиной. С 2020 года они работали с украинскими специалистами и обучали их.
- На сегодня вблизи границ Украины собрана 100-тысячная группировка войск РФ, и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает на запад танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры».
- Украинская разведка, как и американская, сообщала, что Россия собирается сама создать повод для вторжения, проведя спецоперацию на Донбассе или в Приднестровье.
- 17 января газета The New York Times сообщила, что Россия начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Министерстве иностранных дел РФ уверяют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.