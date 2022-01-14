Несколько месяцев Россия стягивает войска к украинской границе и шантажирует мир войной. Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. Чем они закончились? Ничем хорошим

С чем стороны шли на переговоры

Главное требование России — нерасширение НАТО и письменные гарантии того, что Украина и Грузия не станут членами НАТО.

Россия также потребовала запретить размещать технику и военных на территории тех стран, которые вступили в НАТО после 1997 года. В случае угрозы для безопасности стран НАТО такое размещение возможно только с согласия России. Москва постоянно настаивает на том, что якобы в конце 1980-х НАТО гарантировало Михаилу Горбачеву, что Альянс не будет расширяться на восток. Позднее сам Горбачев заявлял, что таких обещаний не было.

Еще Россия требовала гарантий, что НАТО откажется от любой военной деятельности: создания военных баз, использования военной инфраструктуры, развития военного сотрудничества на территории Украины, Грузии, других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия потребовала отказаться от совместных учений на территории Украины и других стран.

Еще одно требование — запрет размещать ракеты средней и малой дальности наземного базирования в районах, из которых они способны достичь территории России.

Первое и самое главное требование США — Россия должна отвести свои войска от границ Украины и перестать угрожать нападением.

100 тысячИменно столько российских военных находятся возле украинской границы.

США также шли на переговоры с обещанием ввести серьезные санкции, если Россия начнет вторжение в Украину. Санкции США согласовали со странами НАТО, «Большой семеркой» и Европейским советом.

Уже перед переговорами США заявили, что только страны НАТО и Украина могут принимать решение о вступлении или невступлении в Альянс.

Что будет, если Россия нападет Финансовые санкции: отключение от платежной системы SWIFT, ограничение возможности инвесторов покупать российские долговые бумаги на вторичном рынке и так далее.

Усиление военного присутствия НАТО на территориях союзников.

Увеличение помощи Украине в сфере безопасности.

Как проходили переговоры

Лейтмотивом всех переговоров было главное требование к России — отвести войска от границ Украины. В своюю очередь Россия говорила, что это военные учения. В ответ на это переговорщик от США, замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что единственный способ доказать, что Россия действительно не хочет напасть на Украину, — вернуть войска в казармы.

США и НАТО предложили России согласовать несколько пунктов, которые могли бы устроить обе стороны.

Прозрачность при проведении военных учений — как со стороны России, так и со стороны НАТО.

Сократить кибератаки и ввести дополнительные меры по контролю за вооружением.

Обсудить будущее некоторых ракетных систем в Европе, как того хотела Россия, но в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который давно не работает.

Обменяться дипломатическими миссиями: открыть миссию НАТО в Москве, а России — вернуть дипломатов в Брюссель . В ответ на предложение Россия сказала, что ей это не интересно.

В остальном США и НАТО категорически отвергли требования России. В НАТО считают, что каждая страна сама решает, как строить свою внешнюю политику, а политика «открытых дверей» НАТО останется — и только члены Альянса и Украина могут решать, вступать в НАТО или нет. У России нет права вето в этом вопросе.

Также США и НАТО заявили, что не собираются возвращать Альянс в границы 1997 года.

В четверг состоялся финальный раунд — заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное вопросам безопасности в Европе. В этом раунде участвовала Украина. Постпред при ОБСЕ Евгений Цымбалюк на заседании заявил, что безопасность Европы зависит от безопасности Украины, назвал неприемлемыми попытки России диктовать, к какому военно-политическому альянсу должны присоединяться страны. По словам Цымбалюка, его поддержали почти все делегации.

Россия на переговорах озвучила все свои требования, которые опубликовали раньше. РФ заявила, что не готовит нападение на Украину и хотела, чтобы НАТО и США согласились на ее требования. Дополнительных гарантий безопасности Россия не предложила.

Российских переговорщиков не убедили заверения США, что НАТО не угрожает Москве. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия все равно не согласна с расширением Альянса.

На предложение НАТО об обмене миссиями россияне заявили, что не заинтересованы в этом.

Как трактуют результаты переговоров

Россия считает, что переговоры были неудачными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на переговорах Россия ожидала «получить конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы».

После переговоров риторика России стала более агрессивной. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что хочет видеть позиции США «на бумаге — постатейно по каждому пункту» предложений. По словам Лаврова, если Запад отвергнет предложения РФ, Москва «примет решение в пользу надежного обеспечения нашей безопасности».

А постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что «если Москва не услышит конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки», РФ будет принимать все необходимые меры для «устранения неприемлемых угроз национальной безопасности».

Российские политологи заговорили, что России придется применять военно-технические меры в случае провала переговоров.

Директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман в комментарии BBC заявил, что риторика российских политиков на фоне того, что переговоры зашли в тупик похожа на ультиматум. «Это ультиматум, потому что они упоминают некие неопределенные военно-технические меры, к которым они готовы прибегнуть. И, по сути, они держат Украину в заложниках», — считает Кофман.

Что происходило за рамками переговоров Двенадцатого января, в день переговоров России и НАТО, в Конгрессе США опубликовали законопроект демократов о санкциях против России на случай вторжения в Украину. Кроме прочего, он предусматривает введение санкций лично против президента России Владимира Путина, премьер-министра РФ, министра обороны, министра иностранных дел, главнокомандующего и многих других командующих российскими войсками.

Уже 13 января пресс-секретарь Путина Песков назвал такой проект «инициативой по разрыву отношений». В тот же день замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что Россия может разместить свою военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле, если переговоры с Западом по гарантиям безопасности провалятся.

В России с четверга начал падать рынок акций, эксперты связывают это с провалом переговоров. Также падает курс российского рубля, обновляя минимумы прошлого лета.

В США оценивают переговоры более оптимистично. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже после всех переговоров заявил, что не ожидал крупных прорывов за три раунда переговоров с Россией по вопросам безопасности в Европе. Но в отличие от России в Вашингтоне не считают встречи «неудачными» и готовы к продолжению диалога в случае, если к этому готовы в Москве. Рябков же заявил, что оснований для нового раунда переговоров в ближайшее время нет, так как разговор фактически зашел в тупик.

Уже после окончания всех раундов переговоров советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Белый дом располагает информацией от разведки о том, что Россия проводит кампанию по дезинформации, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину.

А CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что у США есть информация о том, что Россия заранее подготовила группу «оперативников» для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения. По словам источника издания, боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, чтобы совершить провокации против пророссийских сил на оккупированных территориях.

А что Украина?

Украина убедилась, что ее позиции на переговорах защищали и западные партнеры, и ОБСЕ, и НАТО, говорят украинские эксперты. Официальных заявлений по результатам всех трех раундов переговоров пока нет.

«В пятницу президент Зеленский предложил провести встречу с президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным», — заявил глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, США уже «высказали глубокий интерес», сейчас Киев ожидает реакцию российской стороны.

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