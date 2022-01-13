В Кремле назвали законопроект о новых санкциях против России «инициативой по разрыву отношений», а переговоры с США — «неудачными»

В Кремле приравняли законопроект Конгресса США о возможном введении новых санкции, в частности против президента России Владимира Путина, к «инициативе по разрыву отношений».

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, передает агентство Интерфакс.

«Сочетание этих заявлений и переговоров – это попытка оказывать давление на Москву. Она априори бессмысленна, потому что речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неизбежного адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», — сказал он.

По словам Пескова, пока в РФ не планируют реагировать на проект новых санкций.

«Хотим надеяться, что это только громкие заявления, по-русски — лязг... чтобы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — отметил спикер Путина.

Помимо этого, Песков назвал «неудачными» переговоры с США, хотя были и «положительные нюансы».

«Были положительные элементы, которые можно наверняка отнести в плюс. Но не эти нюансы и элементы были главной целью консультаций и не могли стать поводом для экстренного созыва этих консультаций. Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретный ответ на конкретно заданные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо. Это можно только отнести в минус двух раундов», — добавил он.