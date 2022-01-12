Путин, «Северный поток — 2», банки и SWIFT: в Сенате США обнародовали законопроект о санкциях против России на случай вторжения в Украину

В Конгрессе США опубликовали законопроект о санкциях против России на случай вторжения в Украину. Там указан четкий список мер, которые могут быть применены против РФ в случае эскалации конфликта.

Авторами документа указан сенатор от демократов, глава комитета по иностранным делам Роберт Менендес, а также еще 25 сенаторов.

Законопроект разделен на три раздела: помощь Украине, противодействие российской агрессии в Украине и странах-союзниках в Восточной Европе, а также санкции против РФ.

В разделе о помощи Украине сенаторы предлагают разработать стратегию поддержки оборонных возможностей Украины и выделить дополнительные $500 млн на экстренную помощь Украине в случае вторжения. Еще $3 млн планируют потратить на обучение украинских военных.

Во втором разделе законопроект предусматривает помощь Украине для противодействия российской дезинформации, улучшение медиаграмотности населения, борьбу с российскими фейками в соцсетях и усиление кибербезопасности. Отдельно планируется также повышение финансирования издания «Радио Свобода» в этом регионе, в том числе и в России. Также сенаторы предлагают усилить поддержку стран Балтии.

Разведка США должна будет подготовить доклад о роли российских спецслужб в подрыве независимости и территориальной целостности Украины и определить точные подразделения, занимающиеся этим. Также разведка должна подготовить доклад о состоянии президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения, выявить все принадлежащие им активы.

Последний раздел напрямую касается санкций против РФ. В нем говорится, что решение об этом принимает президент США. Он должен определить, действительно ли Россия с помощью своих войск или подконтрольных боевиков начала серьезную эскалацию конфликта в Украине (в отличие от ситуации, которая была до 1 декабря 2021 года) и целью этих действий России является свержение украинской власти или оккупация части территории Украины.

Если президент США определяет действия России как серьезную эскалацию, то законопроект предполагает введение ряда санкций против России. В частности, предлагается ввести персональные санкции против Путина, премьер-министра РФ, министра обороны, министра иностранных дел, главнокомандующего и многих других командующих российскими войсками.

Также предполагается введение санкций против по меньшей мере трех или более российских банков из перечня, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Кроме того, США подготовят отчет о компаниях, предоставляющих услуги передачи зашифрованной финансовой информации, в том числе и SWIFT. Если эти компании будут продолжать сотрудничать с подсанкционными российскими банками, США могут ввести санкции и против них.

Отдельно Штаты введут санкции против операций с российским государственным долгом и пересмотрят свое решение об отмене санкций против газопровода «Северный поток — 2». Также под санкции попадет и добывающая промышленность России, то есть нефтегазовая и угольная.