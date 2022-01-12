Путін, «Північний потік — 2», банки та SWIFT: у Сенаті США оприлюднили законопроєкт про санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну

У Конгресі США опублікували законопроєкт про санкції проти Росії на випадок вторгнення до України. Там вказаний чіткий перелік заходів, які можуть бути застосовані проти РФ у разі ескалації конфлікту.

Авторами документу вказані сенатор від демократів, голова комітету з закордонних справ Роберт Менендес, а також ще 25 сенаторів.

Законопроєкт розділений на три розділи: допомога Україні, протидія російській агресії в Україні та країнах-союзниках у Східній Європі, а також санкції проти РФ.

У розділі про допомогу Україні сенатори пропонують розробити стратегію з підтримки оборонних можливостей Україні та виокремити додаткові $500 млн на екстрену допомогу Україні у разі вторгнення. Ще $3 млн планують витратити на навчання українських військових.

У другому розділі законопроєкт передбачає допомогу Україні для протидії російській дезінформації, покращення медіаграмотності населення, боротьбу з російськими фейками у соцмережах та посилення кібербезпеки. Окремо також планується підвищення фінансування видання «Радіо Свобода» у цьому регіоні, зокрема і в Росії. Також сенатори пропонують посилити підтримку країн Балтії.

Розвідка США повинна буде підготувати доповідь про роль російських спецслужб у підриві незалежності та територіальної цілісності України і визначити точні підрозділи, які цим займаються. Також розвідка має підготувати доповідь про статки президента Росії Володимира Путіна і його найближчого оточення, виявити всі активи, які їм належать.

Останній розділ безпосередньо стосується санкцій проти РФ. У ньому вказано, що рішення про це ухвалює президент США. Він має визначити, чи дійсно Росія за допомогою своїх військ або підконтрольних бойовиків розпочала серйозну ескалацію конфлікту в Україні (на відміну від ситуації, яка була до 1 грудня 2021 року) і чи метою цих дій Росії є повалення української влади або окупація частини території України.

Якщо президент США визначає дії Росії як серйозну ескалацію, то законопроєкт передбачає введення низки санкцій проти Росії. Зокрема, пропонується ввести персональні санкції проти Путіна, прем’єр-міністра РФ, міністра оборони, міністра закордонних справ, головнокомандувача та багатьох інших командувачів російських військ.

Також передбачається введення санкцій проти щонайменше трьох або більше російських банків із переліку, серед яких є Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк та інші. Окрім цього, США підготують звіт про компанії, які надають послуги передачі зашифрованої фінансової інформації, зокрема і SWIFT. Якщо ці компанії продовжуватимуть співпрацювати з підсанкційними російськими банками, то США можуть запровадити санкції і проти них.

Окремо Штати запровадять санкції проти операцій з російським державним боргом і переглянуть своє рішення про скасування санкцій проти газопроводу «Північний потік — 2». Також під санкції потрапить і видобувна промисловість Росії, тобто нафтогазова та вугільна.