У Кремлі назвали законопроєкт про нові санкції проти Росії «ініціативою з розриву відносин», а переговори зі США — «невдалими»

У Кремлі прирівняли законопроєкт Конгресу США про можливе запровадження нових санкції, зокрема проти президента Росії Володимира Путіна, до «ініціативи з розриву відносин».

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає агентство Интерфакс.

«Поєднання цих заяв і переговорів — це спроба чинити тиск на Москву. Вона апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин», — сказав він.

За словами Пєскова, поки у РФ не планують реагувати на проєкт нових санкцій.

«Хочемо сподіватися, що це лише гучні заяви, російською — брязкіт... щоб спробувати якось вплинути на нашу країну», — зауважив речник Путіна.

Окрім цього, Пєсков назвав «невдалими» переговори з США, хоча були й «позитивні нюанси».

«Були позитивні елементи, які можна, напевно, зарахувати у плюс. Але не ці нюанси та елементи були головною метою консультацій та не могли стати приводом для такого екстреного скликання цих консультацій. Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретну відповідь на конкретно поставлені принципові запитання. Ось із цих принципових питань зафіксовані розбіжності. Це погано. Це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів», — додав він.