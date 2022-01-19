У Держдумі Росії хочуть попросити Путіна визнати «Л/ДНР»

Депутати від Комуністичної партії РФ у Державній думі зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента Володимира Путіна. Вони просять його офіційно визнати так звані «ДНР» та «ЛНР».

Про це пише Интерфакс.

Проєкт документа подали 11 депутатів від КПРФ на чолі з лідером партії Геннадієм Зюгановим. Вони просять очільника Держдуми включити проєкт постанови у порядок денний роботи на лютий 2022 року.

У цьому документі депутати від КПРФ звинувачують Україну в невиконанні Мінських угод і закликають Путіна визнати «ЛНР» та «ДНР» «незалежними державами», а також якомога скоріше провести перемовини з ватажками окупаційних адміністрацій для «створення правової основи міждержавних відносин».