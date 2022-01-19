В Госдуме России хотят попросить Путина признать «Л/ДНР»

Депутаты от Коммунистической партии РФ в Государственной думе зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину. Они просят его официально признать так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Об этом пишет Интерфакс.

Проект документа подали 11 депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Они просят главу Госдумы включить проект постановления в повестку дня работы на февраль 2022 года.

В этом документе депутаты от КПРФ обвиняют Украину в невыполнении Минских соглашений и призывают Путина признать «ЛНР» и «ДНР» «независимыми государствами», а также как можно скорее провести переговоры с главарями оккупационных администраций «для создания правовой основы межгосударственных отношений».