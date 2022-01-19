В Госдуме России хотят попросить Путина признать «Л/ДНР»

Депутаты от Коммунистической партии РФ в Государственной думе зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину. Они просят его официально признать так называемые «ДНР» и «ЛНР».
Об этом пишет Интерфакс.
Проект документа подали 11 депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Они просят главу Госдумы включить проект постановления в повестку дня работы на февраль 2022 года.
В этом документе депутаты от КПРФ обвиняют Украину в невыполнении Минских соглашений и призывают Путина признать «ЛНР» и «ДНР» «независимыми государствами», а также как можно скорее провести переговоры с главарями оккупационных администраций «для создания правовой основы межгосударственных отношений».
- Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими на то, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они «под чужим флагом» должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.