Китай закликав повернутися до Мінських угод і сприймати серйозно вимоги Росії щодо «гарантій безпеки»

Китай вважає, що питання безпеки Європи, зокрема України, перед агресією Росії, лежить у дотриманні Мінських угод. Пекін закликає США і НАТО враховувати вимоги РФ щодо «гарантій безпеки» і сприймати їх серйозно.
Таку позицію міністр закордонних справ КНР Ван І озвучив держсекретарю США Ентоні Блінкену під час телефонної розмови, повідомляє Xinhua.
«Для вирішення українського питання потрібно повернутись до дотримання Мінських угод. Мінські угоди, схвалені Радою безпеки ООН, є основним політичним документом, визнаним усіма сторонами, і мають бути реалізовані практично. Китай підтримуватиме будь-які зусилля, які відповідають напряму та духу цих угод», — сказано в повідомленні.
Ван І закликав сторони зберігати спокій і не робити кроків для посилення кризи, додавши, що безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок шкоди безпеці інших, а регіональна безпека не може бути гарантована зміцненням і розширенням військових блоків (йдеться про НАТО).
Міністр наполягає на важливості продовження переговорів із серйозним урахуванням вимог Росії.
- Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він підкреслив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» у НАТО.
- У МЗС Росії заявили, що деякі з пунктів відповіді дають привід для подальшої серйозної розмови. Зміст відповіді США, найімовірніше, стане публічним найближчим часом.
- 26 січня у Парижі закінчилася 8-годинна зустріч радників «нормандської четвірки». Голова Офісу президента назвав зустріч «аудитом Мінських домовленостей». У спільному комюніке сторони зійшлись на тому, що режим припинення вогню має бути безумовним.