США передали Кремлю відповідь на вимоги щодо нерозширення НАТО на схід

Сполучені Штати Америки передали Росії письмову відповідь на її вимоги стосовно так званих гарантій безпеки в Європі, де Кремль вимагав від НАТО не розширюватися на схід. Фактично Путін хоче упевнитися, що Україна не вступить в Альянс.
Про це інформує кореспондент «Голосу Америки» Михайло Камадовський.
«Посол США в Росії Джон Салліван доставив у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви про гарантії безпеки», — зазначив журналіст.
Пізніше інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Росії.
Що міститься у тексті відповіді, поки невідомо, але міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 січня на брифінгу повідомив, що Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій. Він переконує, що позиція Києва була врахована.
«Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, все це нам відомо і з нами скоординовано», — наголосив Кулеба.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.