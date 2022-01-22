Bloomberg: Лідер Китаю міг попросити Путіна відкласти вторгнення в Україну через Олімпіаду

Президент Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, попросив лідера Росії Володимира Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час проведення Олімпіади в Пекіні. Це сталося під час їхньої останньої телефонної розмови.
Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного китайського дипломата.
Для Китаю Олімпіада — важлива подія, і Цзіньпін не хоче, щоб Росія «затьмарила її, спровокувавши глобальну кризу».
Bloomberg зазначає, що Цзіньпін може суттево впливати на Путіна. КНР і РФ часто підтримують одна одну на світовій арені та переважно залишаються нейтральними щодо гострих питань, таких як окупація Криму або репресії проти китайських уйгурів.
Міністерство закордонних справ Китаю раніше наголосило на важливості дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемирʼя «із семи днів до початку Олімпійських ігор і до семи днів після закінчення Паралімпійських ігор».
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські — з 4 до 13 березня. Путін відвідає відкриття змагань.
- Низка країн, серед яких США, Велика Британія, Канада, Австралія, Литва та інші, оголосили Олімпіаді дипломатичний бойкот через порушення прав людини в китайській провінції Сіньцзян. Китайці вважають це провокацією.
- Тим часом РФ продовжує стягувати війська до кордонів України.