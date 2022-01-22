Bloomberg: Лідер Китаю міг попросити Путіна відкласти вторгнення в Україну через Олімпіаду

Президент Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, попросив лідера Росії Володимира Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час проведення Олімпіади в Пекіні. Це сталося під час їхньої останньої телефонної розмови.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназваного китайського дипломата.

Для Китаю Олімпіада — важлива подія, і Цзіньпін не хоче, щоб Росія «затьмарила її, спровокувавши глобальну кризу».