Bloomberg: Лидер Китая мог попросить Путина отложить вторжение в Украину из-за Олимпиады

Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, попросил лидера России Владимира Путина отложить возможное вторжение в Украину на время проведения Олимпиады в Пекине. Это произошло во время их последнего телефонного разговора.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного китайского дипломата.

Для Китая Олимпиада — важное событие, и Цзиньпин не хочет, чтобы Россия «затмила его, спровоцировав глобальный кризис».