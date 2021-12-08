Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

«Сегодня мы объявляем, что не посылаем дипломатических представителей на Олимпийские игры в Пекине этой зимой», — сказал он.

Канада не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за нарушений Китаем прав человека.

По его мнению, этот шаг Канады или ее союзников «не станет неожиданностью» для Китая.

«На протяжении последних многих лет мы очень четко выражали нашу глубокую обеспокоенность нарушениями прав человека, и это [бойкот] продолжение того, что мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека», — добавил Трюдо.