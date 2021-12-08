Канада долучилася до дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні

«Сьогодні ми оголошуємо, що не посилатимемо дипломатичних представників на Олімпійські ігри в Пекіні цієї зими», — сказав він.

Канада не відправлятиме офіційних представників на зимові Олімпійські ігри в Пекіні через порушення Китаєм прав людини.

На його думку, цей крок Канади чи її союзників «не стане несподіванкою» для Китаю.

«Протягом останніх багатьох років ми дуже чітко висловлювали нашу глибоку стурбованість порушеннями прав людини, і це [бойкот] є продовженням того, що ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість порушеннями прав людини», — додав Трюдо.