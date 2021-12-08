Велика Британія стала третьою країною, яка оголосила дипломатичний бойкот зимовій Олімпіаді в Пекіні

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу, 8 грудня, повідомив про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Китаї. На захід не приїдуть ані міністри, ані інші офіційні особи.
Про це повідомляє Sky News.
Дипломатичний бойкот не означає, що на змагання не поїдуть спортсмени, це рішення стосується тільки представників уряду. Причина — порушення прав уйгурів у Китаї. Аналогічні рішення вже ухвалили США й Австралія.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Варіант оголосити Китаю дипломатичний бойкот на Олімпіаді розглядає також Японія.
- 6 грудня США оголосили Китаю дипломатичний бойкот на Олімпійських іграх 2022 року через порушення прав людини. У Китаї та Міжнародному олімпійському комітеті прокоментували це рішення. Китайці вважають це провокацією, а в МОК підкреслили, що присутність дипломатів не є обов’язковою. 8 грудня про аналогічні рішення повідомили Австралія та Велика Британія.