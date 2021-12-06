США оголосили Китаю дипломатичний бойкот на Олімпійських іграх 2022 року через порушення прав людини

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вирішила не направляти офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри 2022 року, що проходитимуть у Пекіні. Таке рішення ухвалили через порушення прав людини в Китаї.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Ми повністю підтримуємо спортсменів національної збірної США і вболіватимемо за них удома. В урочистостях Ігор ми не братимемо участі… Це ознака того, що статусу-кво бути не може, і відсутність дипломатичної делегації США про це свідчить», — уточнила Псакі.

Тобто спортсменам дозволять брати участь у змаганнях, але дипломатичного представництва там не буде, оскільки «США не мають наміру карати спортсменів, які готувалися до змагань».

За словами Псакі, США повідомили про своє рішення союзників, але не закликали їх до такого ж кроку.

Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. При цьому відвідати змагання через пандемію COVID-19 зможуть тільки мешканці материкової частини КНР, якщо вони відповідатимуть карантинним вимогам.