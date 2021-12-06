США оголосили Китаю дипломатичний бойкот на Олімпійських іграх 2022 року через порушення прав людини

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вирішила не направляти офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри 2022 року, що проходитимуть у Пекіні. Таке рішення ухвалили через порушення прав людини в Китаї.
Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
«Ми повністю підтримуємо спортсменів національної збірної США і вболіватимемо за них удома. В урочистостях Ігор ми не братимемо участі… Це ознака того, що статусу-кво бути не може, і відсутність дипломатичної делегації США про це свідчить», — уточнила Псакі.
Тобто спортсменам дозволять брати участь у змаганнях, але дипломатичного представництва там не буде, оскільки «США не мають наміру карати спортсменів, які готувалися до змагань».
За словами Псакі, США повідомили про своє рішення союзників, але не закликали їх до такого ж кроку.
Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. При цьому відвідати змагання через пандемію COVID-19 зможуть тільки мешканці материкової частини КНР, якщо вони відповідатимуть карантинним вимогам.
- У 2019 році, коли Китай зіткнувся з міжнародним осудом репресій щодо уйгурської меншини в регіоні Сіньцзян, чиновники стверджували, що кількість «таборів перевиховання», в яких катували і принижували увʼязнених, скоротилася, і з них вийшли люди, готові приєднатися до суспільства. Однак дослідники спростували це твердження, оскільки виявили будівництво нових таборів і тюрем для китайських мусульман.
- Дії Китаю проти корінного уйгурського населення у провінції Сіньцзян порушують усі положення конвенції ООН про запобігання геноциду — із такою заявою виступила незалежна група експертів з прав людини, міжнародного права та воєнних злочинів.
- Китай запровадив санкції проти США та Канади у відповідь на санкції за утиски уйгурів. Перед цим Китай ухвалив санкції проти Великої Британії та Європейського Союзу за звинувачення в репресіях уйгурської меншини.
- У червні цього року ЗМІ повідомляли, що Китай погрожував Україні заблокувати поставки вакцини через підтримку заяви про уйгурів. У посольстві КНР це заперечували.