Associated Press: Китай погрожував Україні заблокувати поставки вакцини через підтримку заяви про уйгурів

Китай погрожував Україні заблокувати поставки вакцини від коронавірусу CoronaVac, якщо вона не відмовиться від заклику до ретельнішого вивчення прав людини вкитайському західному регіоні Сіньцзян.

Про це виданню Associated Press повідомили два дипломати з двох західних країн.

У вівторок, 22 червня, Канада передала до Ради з питань дотримання прав людини у Женеві заяву, в якій Китай закликають забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону, де мешкають уйгури та інші національні меншини. Україна стала 45-ю державою, яка підтримала цю заяву.

Уже в четвер, 24 червня, Україна виключила себе зі списку держав, що підтримують заяву, — Київ попередили, що заблокують заплановану поставку не менш як 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, якщо вона цього не зробить.