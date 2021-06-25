В Україні вже відкрили 130 пунктів масової вакцинації — список

В Україні станом на 25 червня працює 130 пунктів вакцинації від коронавірусу. Вони приймають людей або у порядку живої черги, або через попередній запис до листа очікування через «Дію». Про це повідомив Центр громадського здоровʼя. Щеплення там роблять безкоштовно,китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Такі центри відкрилися в усіх 19 регіонах. Найбільше у Дніпропетровській області — 19 центрів. У Вінницькій їх 13, у Херсонській та Львівській — 12. В Одеській області — 10.

По 7 центрів вакцинації у Черкаській та Полтавській областях, по 6 — у Чернівецькій, у Рівненській та у Київській. У Донецькій, Закарпатській та Запорізькій областях відкрили по 5 центрів. Чотири — у Волинській, три у Харківській. По два центри вакцинації працюють у Житомирській, Хмельницькій та Луганській областях. По одному центру працюють у Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській областях та місті Києві. Повний перелік 130 центрів з адресами та годинами роботи тут.