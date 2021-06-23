В Україні розпочався четвертий етап вакцинації від коронавірусу

В Україні стартував четвертий етап вакцинації від коронавірусу, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18—59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Разом з тим продовжують прищеплювати людей з попередніх груп (наприклад, медиків, мешканців інтернатів, священників, військових, освітян). Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.