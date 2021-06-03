В Україні на вакцинацію почали записувати жителів окупованих Криму і Донбасу

Міністерство охорони здоровʼя розпочало записувати бажаючих вакцинуватися від коронавірусу з окупованих Криму і окремих територій Донецької і Луганської областей.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗу 0 800 60 20 19. В першу чергу записатися пропонують людям з пріоритетної групи (від 65 років і старше).
Оператору треба повідомити свій населений пункт, уточнивши, що він тимчасово окупований, вказати дані і вибрати зручний пункт для вакцинації. Після запису оператор надішле СМС-повідомлення або повідомлення електронного листа з унікальним ідентифікатором, який також буде переданий до Держприкордонслужби, щоб людину спокійно пропустили на підконтрольну територію.
- Зараз жителів окупованого Донбасу і Криму незаконно прищеплюють незареєстрованою в Україні вакциною російського виробництва «Супутник V». Бойовики «ЛНР» і «ДНР» заявили про початок масової вакцинації ще в лютому 2021 року.
- У травні МОЗ вирішив розподілити по регіонах біля окупованих територій 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac. Цією партією будуть прищеплювати жителів непідконтрольних районів.