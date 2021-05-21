Україна починає вакцинувати від коронавірусу мешканців окупованих територій Донбасу та Криму

Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях — пріоритетно віком від 65 років — зможуть вакцинуватись у пунктах щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, що розташовані на підконтрольній Україні території.

Україна розподілила по регіонах 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Цією партією будуть прищеплювати, зокрема, мешканців окупованих територій.

Нагадаємо, що для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів. Станом на 21 травня в Україні зробили 1 031 728 щеплень, завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози) 60 696 українців. Щеплення роблять трьома препаратами: AstraZeneca, Sinovac та Pfizer.

Зазначимо, що на окупованих територіях щеплення роблять російською вакциною «Супутник V». Нещодавно низка міжнародних експертів та науковців оприлюднила в авторитетному медичному виданні The Lancet критичну статтю щодо цього препарату. В експертів викликають питання попередні результати третього етапу випробувань російської вакцини. Вони зазначають, що немає відкритих даних, на яких були зроблені висновки російських вчених, а також, що існують розбіжності в оприлюднених результатах.