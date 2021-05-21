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Україна починає вакцинувати від коронавірусу мешканців окупованих територій Донбасу та Криму

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Україна починає вакцинувати від коронавірусу мешканців окупованих територій Донбасу та Криму

Antonio Masiello / Contributor / Getty Images

Україна розподілила по регіонах 500 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Цією партією будуть прищеплювати, зокрема, мешканців окупованих територій.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Telegram.

Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях — пріоритетно віком від 65 років — зможуть вакцинуватись у пунктах щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, що розташовані на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, що для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів. Станом на 21 травня в Україні зробили 1 031 728 щеплень, завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози) 60 696 українців. Щеплення роблять трьома препаратами: AstraZeneca, Sinovac та Pfizer.

Зазначимо, що на окупованих територіях щеплення роблять російською вакциною «Супутник V». Нещодавно низка міжнародних експертів та науковців оприлюднила в авторитетному медичному виданні The Lancet критичну статтю щодо цього препарату. В експертів викликають питання попередні результати третього етапу випробувань російської вакцини. Вони зазначають, що немає відкритих даних, на яких були зроблені висновки російських вчених, а також, що існують розбіжності в оприлюднених результатах.